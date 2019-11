En frivillig brandmand er sigtet for at have antændt syv bushbrande, før han vendte tilbage for at slukke dem.

Politiet i det brandhærgede Australien har onsdag sigtet en frivillig brandmand for brandstiftelse.

Manden er mistænkt for at have antændt syv naturbrande, før han vendte tilbage til sine kolleger for at hjælpe dem med at slukke de selv samme brande.

Det oplyser myndighederne, der mener, at den 19-årige med vilje antændte syv brande langs den sydlige kyst i New South Wales.

Det er den delstat, der er hårdest ramt af de mange ødelæggende bushbrande, der har hærget Australien siden midten af oktober.

Den 19-årige mand blev set siddende i et køretøj tirsdag eftermiddag, kort før en brand brød ud i nærheden.

- Politiet mener, at manden antændte ilden og forlod området, før han vendte tilbage for at slukke branden som en del af hans opgave som frivillig brandmand, udtaler politiet i en erklæring.

Manden blev anholdt kort tid efter og sigtet for syv tilfælde af brandstiftelse og for at have ladet brandene sprede sig.

Kommissær for brandvæsenet i New South Wales Shane Fitzsimmons oplyser, at teenageren straks blev fjernet fra sine opgaver som frivillig brandmand.

- Vores medlemmer er med rette vrede over, at en enkelt persons påståede handlinger kan ødelægge et omdømme og det hårde arbejde, som så mange mennesker har udført, siger Fitzsimmons.

- Denne type opførsel er det ultimative forræderi mod vores medlemmer og det bredere samfund, tilføjer han.

/ritzau/AFP