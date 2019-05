En australsk dommer har langet ud efter manden i et vegansk par fra Sydney, som har fået deres tre børn fjernet.

Det skete, efter at myndighederne fandt en pige på 20 måneder, der var alvorligt underernæret og ramt af engelsk syge. Parret risikerer nu fængsel i fem år.

Retten i Sydney hørte den nye papmors historie om en lille pige, der kun vejede 4,89 kg og så ud som et barn på bare tre måneder uden tænder, da hun overtog moderens rolle i august 2018.

Hun sagde, at babyen var så meget bagefter de tilsvarende børn, at hun ikke engang kunne rulle sig om på siden.

Babyens vægt var så meget ude af proportioner med hendes højde, at hun var blevet 'teknisk fed'.

Når fremmede mennesker så hende, spurgte de, hvor gammel hun var, for de var forundrede over, hvor lille hun var. Det skriver news.com.au.

I retten gik dommer Sarah Huggett hårdt til pigens far, som hævdede, at han var magtesløs i at forhindre sin lille datter i at blive syg.

Faderens advokat sagde, at moderen 'dikterede' alt derhjemme. Han sagde, at hans klient stod for alt arbejde i køkkenet og for rengøring.

Dommen langede ud efter forsvaret. Hun sagde, at faderen var en 'uddannet mand', som burde have vidst, at noget var galt.

»Hun kunne hverken gå eller tale, hun ramte ingen milepæle,« sagde hun.

»Han gjorde ingen ting. Han kunne have taget hende op og bragt hende til en læge. Manden er ældre end moderen og kunne have gjort noget. Jeg kan ikke acceptere, at han var magtesløs,« sagde dommer Huggett.

Politiet siger, at den 34-årige far og 32-årige mor gav deres 20 måneder gamle baby en diæt, der alvorligt manglede næringsstoffer.

Parret var første gang for retten i maj sidste år, hvor de begge erklærede sig skyldige i at forvolde alvorlig skade.

Efter at den lille pige et par måneder før fik et anfald, kom hun på sygehuset, hvor sygeplejerskerne arbejdede på at give hende den næring, hun havde brug for.

I løbet af seks måneder tog hun seks kg på og var i stand til at kravle og stå på egne ben.

Da den lille pige blev født, forlod mor og barn hospitalet bare tre en halv time efter fødslen. Fødslen blev ikke registreret.

Den mad, pigen fik, var heller ikke noget at råbe hurra for:

Til morgenmad en kop havregryn med rismæk og en halv banan. Til frokost en skive toast med syltetøj og til aftensmad tofu med ris eller kartofler.

Diæten resulterede i alvorlige mangler på næringsstoffer. Hendes niveau af vitamin D var stort set umuligt at måle, og det kan give engelsk syge, hvis det er for lavt.

Lægerne blev først klar over hendes alvorlige sygdon i marts sidste år. En af lægerne beskrev hende som 'en lille sag, som hverken kunne kravle eller tale'.

Da de undersøgte hendes medicinske historie, opdagede de, at hun aldrig var blevet vaccineret, aldrig var blevet tilset af en læge siden fødslen og ikke havde nogen dåbsattest.

Hendes to ældre brødre på fire og seks år var også på vegansk diæt, og de bliver taget hånd om af regeringen.