En fortvivlet australsk mor til en 14-årig søn er blevet nødt til at tilkalde politiet, efter at han slog ud efter hende, da hun prøvede på at stoppe ham fra at spille.

Oprindelig var Logan Hodge en udadvendt dreng, som dyrkede sport med kammeraterne, men hans afhængighed af computerspil har gjort, at han ifølge moderen igennem to år har nægtet at tage i skole. Et af spillene, som sønnen er blevet optaget af er Fortnite.

Han går kun ud af sit værelse, når han skal spise, eller når han skal på badeværelset. Det skriver avisen Daily Mail.

Hans mor, Britta Hodge, var med i det australske tv-program '60 minutter' i søndags. Hun hævder, at sønnen bliver voldelig, når hun prøver på at konfiskere hans Sony PS4-spillekonsol.

De seneste par år er Logans opførsel skiftet dramatisk. Han er blevet helt opslugt af spillet 'Fortnite', der er et populært spil over hele verden med mere end 125 millioner spillere.

Da han var 12 år gammel, besluttede Logan at bruge sine sparepenge på et spillekonsol - noget hans mor, der i parentes bemærket er mor til seks børn, ikke tænkte nærmere over.

Men afhængigheden af at spille blev hurtigt for meget, og nu forlader han kun huset en gang om ugen.

»Det er ikke så simpelt som at tage forbindelsen væk og sige: 'Desværre, uheldigvis har du ikke forbindelse til internettet mere',« forklarer hun.

»Eftervirkningerne af hans vrede og aggressivitet - vi er blevet nødt til at tilkalde politiet... Jeg har fået nikket en skalle, jeg har fået hjernerystelse.«

Som sagen står nu, spiller Logan hver eneste dag videospil, indtil tidligt om morgenen.

»Afhængighed er afhængighed. Det er lige meget, om det er narko, sex eller spil. Vi har været hos læger, som siger, 'jeg tror ikke, jeg har set et så kronisk tilfælde',« siger Britta Hodge.

Hvis moderen havde håbet på seernes medlidenhed efter tv-programmet i søndags, tager hun tilsyneladende fejl. De fleste, der har kommenteret programmet på de sociale medier, tager faktisk sønnens parti:

»For mig, som så '60 minutter' og stadig giver videospil skylden for børns udvikling og opførsel, så skal man lave nogle regler for at spille. Jeg havde det som et barn, og jeg voksede op uden den 'såkaldte' spilafhængighed. Hold op med at give videospil skylden for dårlig opdragelse,« lød et tweet ifølge avisen Daily Mail.

»Den mor lod virkelig sin søn give hende en skalle. Hvad med at blive voksen selv i stedet for og blive en forælder. Måske er det ikke moderen, men hvis jeg var faderen, så havde jeg hurtigt fået den dreng ud af værelset og i skole. Konfisker den PS4 og får styr på den forbandede dreng. Han er 14 år gammel og ikke bossen,« siger en anden.