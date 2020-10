Internationale turister og studerende ser ikke ud til at kunne rejse til Australien før slutningen af 2021.

Grænserne til Australien kommer formentlig til at være lukkede indtil slutningen af næste år.

Det siger Australiens finansminister, Josh Frydenberg, i en tale ifølge The Guardian.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at den australske regering tirsdag fremlagde statsbudgettet for det kommende år.

Frydenberg siger i talen, at der i budgettet er taget højde for, at Australiens grænser vil forblive lukkede for internationale turister og studerende indtil slutningen af 2021.

- Herefter vil de gradvist få lov at vende tilbage, siger han.

Finansministeren tilføjer, at regeringen på det tidspunkt forventer at have adgang til en vaccine mod coronavirus.

Grænselukningen vil gælde for alle lande med enkelte undtagelser.

Regeringen håber således at få vedtaget en såkaldt "rejseboble" med New Zealand i slutningen af oktober.

Boblen vil tillade newzealandske statsborgere at rejse til udvalgte delstater i Australien.

Australiere vil i første omgang ikke få mulighed for at tage turen den anden vej, men det håber regeringen vil være muligt i slutningen af året.

/ritzau/