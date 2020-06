160 nye smittetilfælde på en uge har fået Melbourne i Australien til at isolere borgere i dele af byen.

Dele af den australske millionby Melbourne bliver isoleret efter genopblussen af coronavirus.

Det melder australske embedsmænd i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, mandag.

I alt vil seks forstæder i Melbourne gå tilbage til strengere restriktioner for at inddæmme virusspredningen.

Folk, der bor i de berørte områder, opfordres til ikke at forlade forstæderne, og udefrakommende bliver advaret mod besøg i områderne.

De skærpede tiltag sker, efter en uge hvor der er registreret 160 nye smittede i Melbourne trods mange uger med forsvindende få nye tilfælde.

Der bor 4,9 millioner mennesker i Melbourne og 6,3 millioner i hele Victoria.

Stigningen i Melbourne står i stærk kontrast til de øvrige delstater i Australien, hvor nye smittetilfælde er nede på ingen eller et par stykker dagligt.

Flere af de øvrige delstater har mandag ophævet nogle begrænsninger for forsamlinger, så flere mennesker kan komme ind på restauranter og caféer, men fortsat under et krav om minimum 1,5 meters afstand.

I Australien er der klokken 04.00 natten til mandag dansk tid 463 aktive smittetilfælde med coronavirus, mens 102 coronapatienter er døde i landet. Der har ikke været nogen dødsfald den seneste måned, og det samlede antal registrerede smittetilfælde er 7463.

Trods en befolkning på 25 millioner er der registreret færre smittetilfælde i Australien end i Danmark.

Victorias regering har desuden valgt at udsætte lempelser af restriktioner, der skulle have trådt i kraft mandag, med fire uger.

Det betyder, at det fortsat kun er tilladt at mødes fem mennesker indendørs, og op til ti personer kan samles udenfor i delstaten.

Australiens øverste embedslæge, Brendan Murphy, siger mandag, at de fleste nye tilfælde er blandt familier i Melbourne, som var genforenet efter måneders begrænsninger.

Der har desuden været konstateret smittetilfælde med coronavirus ved Black Lives Matter-demonstrationer i byen.

Murpy opfordrer borgere til at holde afstand og undgå at kramme og kysse.

