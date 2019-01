Zhenya Tsvetnenko levede drømmelivet med hurtige biler, vilde fester med blandt andre Snoop Dogg, et blæret hus og en flot kone.

Men det hele viste sig være at en drøm, der byggede på lutter svindel og humbug, lyder det fra det amerikanske justitsministerium.

Den russiskfødte millionær Zhenya Tsvetnenko, der i virkeligheden hedder Eugeni, har byttet designerjakkesætttene og boligen med flodudsigt ud med en lille celle i Hakea-fængslet i det vestlige Australien.

Her har han foreløbig siddet 39 dage - inklusiv jul og nytår - men han har udsigt til at sidde meget længe bag tremmer, hvis han bliver udleveret til USA, skriver den australske avis The Sunday Times.

Straframmen er nemlig helt op til 60 år i sagen, der kaldes en af de største svindelsager i den amerikanske teleindustri.

Zhenya Tsvetnenko er sigtet for at være indblandet i sms-svindel, som har franarret mobilkunder 196 millioner amerikanske dollars - knap 1,3 milliarder kroner. Selv bedyrer millionæren sin uskyld.

Svindlen har ifølge anklagemyndigheden koster mobilbrugerne 85 kroner om måneden - også selv om de aldrig havde tilmeldt sig servicen.

Sagen står i skærende kontrast til den rockstjerne-agtige tilværelse, han førte.

I en alder af 12 år flyttede han fra Rusland til Australien med sine forældre. Hans store gennembrud kom i 2005 med udviklingen af en såkaldt sms-gateway, der kan sende sms-beskeder automatisk. Den metode blev populær til at sende beskeder om alt fra billig benzin, horoskoper og vejrudsigter.

Fra at have været droppet ud af universitetet og levet af kop-nudler samt fruens indtægt tjente han pludselig 24 millioner kroner. Om måneden.

Som 29-årig blev han optaget på BRW Young Rich List, som erhvervsmediet The Australian Financial Review sammensætter hvert år.

Her var hans formue angivet til 700 millioner kroner, hvilket placerede ham blandt Australiens 10 rigeste under 40 år - og den rigeste under 40 i delstaten Western Australia.

I 2009 blev han gift med Lydia ved en alt andet end beskeden ceremoni til knap 4 millioner kroner. Samme år lagde han i et interview med avisen The West Australian ikke skjul på, at han ikke manglede noget.

»Jeg har tjent så mange penge, at jeg ikke har haft tid til at tælle dem. Det lyder sjovt, men det er bare alt for svært,« lød det fra millionæren dengang.

Tilbage i 2016 blev han ved en domstol på Manhattan i New York tiltalt for telefonbedrageri og for at have medvirket i en sammensværgelse med henblik på at begå telefonbedrageri, mailsvindel og hvidvask.

Efter nogle år i retssystemet, er afgørelsens time nær. Tirsdag tager en domstol i Perth i det vestlige Australien stilling til, om Zhenya Tsvetnenko skal udleveres til USA.