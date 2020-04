En australsk mand, som for nyligt - som mange andre - mistede sit job på grund af coronavirus, behøver ikke bekymre sig for, hvordan han skal forsørge sin familie.

Heldet har nemlig i den grad tilsmilet ham.

Han har vundet intet mindre end 21 millioner danske kroner i et lotterispil. Det skriver BBC.

Manden, der er i 20erne og bosat i Adelaide, ønsker at forblive anonym, men fortæller i en pressemeddelelse, at han kommer til at modtage 20.000 australske dollar, svarende til knap 90.000 danske kroner, hver måned de næste tyve år.

»Vi er en ung familie med et lille barn, så det her sikrer os resten af vores liv,« siger han i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Jeg mistede for nyligt mit job på grund af covid-19, så det er en stor lettelse. Jeg har været så stresset på det sidste, men nu er jeg så glad.«

Manden fortæller, at ham og hans kone har brugt timer på at tale om, hvad de skal bruge pengene på.

Hans kone har allerede lavet en lang liste, som blandt andet indebærer en ny bil, ferier, et nyt hus - ikke et hvilket som helst hus men drømmehuset - og naturligvis en shoppetur.