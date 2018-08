En lille landsby med et stort mysterium. Sådan kan man beskrive en mystisk forsvinding, der skete for otte måneder siden i den lille, australske landsby Larrimah med 11 indbyggere. Der er tale om den 70-årige Paddy Moriarty, og selvom ingen af de lokale landsbyboere erklærer at have noget med forsvindingen at gøre - så mistænker borgerne hinanden. Hver og en. Det skriver New York Times.

Den 70-årige Paddy Moriarty havde besøgt landsbyens eneste bar, Pink Panther, den aften, han forsvandt. Han afsluttede sin dag med en øl, men siden da er han forsvundet som dug for solen. Han efterlod sig sin cowboyhat på en køleboks i hjemmet og en kylling i mikroovnen.

Fire dage efter den mystiske forsvinden gik politiet i Larrimah ind i sagen. Politiet kalder hans forsvinden 'mistænkelig' og efterforsker sagen som drab, hvor alle indbyggerne involveres i efterforskningen i forsøg på at opklare mysteriet.

Trods byens lave indbyggertal er det ikke den eneste mystiske forsvinden, der er foregået på disse kanter i det nordlige Australien. Den berygtede motorvej Stuart Highway har lagt grund for flere mysterier.

For 17 år siden forsvandt den britiske turist Peter Falconio ifølge New York Times, da han rejste langs motorvejen. Til trods for at liget aldrig er blevet fundet, blev en mand dømt til fængsel på livstid fire år senere.

Under politiets efterforskning har de 11 naboer til Paddy Moriarty nægtet at have noget med sagen at gøre. Samtidig mistænker de hver især hinanden for at have en finger med i den mistænkelige forsvinden.

Ud over Paddy Moriarty er hans hund forsvundet.

Den kvindelige bartender på baren, hvor Paddy Moriarty drak sin sidste øl i landsbyen, er også under mistanke. Hun har blandt andet sagt i retten:

»Kan du se det for dig, at jeg skulle have båret et menneske- og hundelig?« spurgte hun retorisk.

Otte måneder efter Paddy Moriartys forsvinden er politiet stadig uden spor.