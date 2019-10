21-årige Codey Herrmann har tirsdag fået sin dom for at slå en en israelsk studerende ihjel.

Hermann angreb og myrdede den ligeledes 21-årige Aiia Maasarwe nær et universitet i Melbourne, Australien i et koldblodigt og kynisk mord den 16. januar i år.

Drabet skabte en bølge af vrede mod overfald på kvinder i Australien, og der blev holdt demonstrationer med tusindvis af deltagere.

Dommen gav Codey Herrmann maksimumstraffen på 36 år, og hun kaldte angrebet på Maasarwe for 'et vildt angreb'.

Codey Herrmann på vej ud af højesteretsbygningen i Victoria i Melbourne efter at have fået straffen på 36 års fængsel. Foto: JAMES ROSS Vis mere Codey Herrmann på vej ud af højesteretsbygningen i Victoria i Melbourne efter at have fået straffen på 36 års fængsel. Foto: JAMES ROSS

Herrmann havde allerede ved en tidligere lejlighed erklæret sig skyldig i angrebet og dermed mordet. Han får mulighed for prøveløsladelse om 30 år.

Den 21-årige studerende havde boet i Melbourne på et et-årigt studentervisum, da hun mødte sin triste skæbne. Det skriver BBC.

Da dommen blev afsagt tirsdag, beskrev dommer Elizabeth Hollingworth den dræbte Aiia Maasarwe som 'en venlig, ung kvinde, der havde hele livet foran sig'.

»Kvinder burde have friheden til at gå alene på gaderne uden at frygte at blive overfaldet af fremmede,« fortalte hun i Victorias højesteret.

En plakat med billedet af Aiia Maasarwe i hendes hjemby, Baqa al-Gharbiya, nord for Tel Aviv i Israel. På banneret står der 'Til Guds haver'. Foto: TESSA FOX Vis mere En plakat med billedet af Aiia Maasarwe i hendes hjemby, Baqa al-Gharbiya, nord for Tel Aviv i Israel. På banneret står der 'Til Guds haver'. Foto: TESSA FOX

Aiia Maasarwe blev angrebet ved midnatstid den 16. januar nær universitetet La Trobe, mens hun talte i telefon med sin søster hjemme i Israel.

»Jeg forventede ikke, at du ville tage røret,« sagde Maasarwe til sin søster i telefonen den nat. Men efter Masaarwes ord, »din forbandede lort«, blev forbindelsen afbrudt.

Det skete, fordi Herrmann slog til hende med en metalstang. Derefter voldtog han hende og gav hende andre sår på ansigtet.

Til sidst satte han ild til hendes krop i et forsøg på at skjule sin dåd, fik tilhørerne i retten at vide.

Hundreder af mennesker mødte op i sort tøj til mindestunden for Aiia Maasarwe i Melbourne den 18. januar 2019. Foto: Allan LEE Vis mere Hundreder af mennesker mødte op i sort tøj til mindestunden for Aiia Maasarwe i Melbourne den 18. januar 2019. Foto: Allan LEE

Aiia Maasarwes krop blev fundet den næste morgen, og Codey Herrmann blev arresteret to dage efter.

I januar kaldte den australske premierminister, Scott Morrison, det et 'forfærdeligt, chokerende, foragteligt og tragisk angreb'.

Tusinder at folk deltog i januar i demonstrationer på universitetet og på parlamentets trapper i Melbourne.