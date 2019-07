En handicappet australsk mand blev bidt ihjel af en hund i Melbourne, mens hans hustru slap fra mødet med den bidske hund med alvorlige skader.

Manden var den 61-årige Leo Biancofiore, mens hunden, kaldet Junior, tilhørte hans søn Mark. Hunden var af racen amerikansk staffordshire terrier.

Leo Biancofiore var ved at komme sig oven på en operation, og han brugte krykker og sad i kørestol, da det gik galt onsdag aften i baghaven til hans hus

Politiet rykkede ud efter at have fået besked på, at en mand i 60'erne var blevet angrebet af en hund. Det skriver news.com.au.

De startede med at åbne ild for at stoppe angrebet, men det varede alligevel adskillige timer, før hunden var fanget.

Den dræbte mands kone, Donata Biancofiore, gik modigt til angreb på hunden, og hun kaldes nu 'en helt' på grund af sit mod.

'Da vi ankom til stedet, så vi en afdød mand og en kvinde med alvorlige skader,' siger politiet i en udtalelse.

'Skud blev affyret af betjentene for at forhindre hunden i at angribe kvinden igen, og det lykkedes at holde hunden på området.'

Donata Biancofiore blev kørt på hospitalet i Melbourne, hvor hun meldes i stabil tilstand med svære kvæstelser i overkroppen.

Naboerne hylder hendes indsats: »Hun var en rigtig helt. Hun satte livet på spil. Hun forsøgte at kæmpe mod hunden.«

En vildtranger blev tilkaldt, og han bedøvede hunden, som blev aflivet sent i aftes.

Det gav den afdøde mand svigerdatter tilladelse til.