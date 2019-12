Kultilhængeren Scott Morrison påpeger, at det vil koste australske job at opgive traditionelle industrier.

Australiens premierminister, Scott Morrison, kalder en opfordring til ham om at gøre mere for at bekæmpe klimaforandringer set i lyset af landets mange skovbrande for "uforsvarlig".

Det sker i en artikel offentliggjort mandag i avisen Daily Telegraph.

- Vi vil ikke omfavne uforsvarlige mål og opgive traditionelle industrier, som vil koste australske job, alt imens de ikke har nogen betydningsfuld indflydelse på det globale klima, skriver han i avisen ifølge det australske nyhedsbureau AAP.

Scott Morrison er blevet voldsomt kritiseret for sin reaktion - eller mangel på samme - på de mange bushbrande, der lige nu hærger store dele af Australien.

Den australske premierminister har længe støttet kulindustrien. Tre fjerdedele af Australiens kulproduktion bliver eksporteret og har en værdi af omkring 67 milliarder australske dollar - godt 311 milliarder kroner - årligt.

Scott Morrison indrømmer, at der er behov for "reel handling mod klimaforandringer" på tværs af alle niveauer.

Men samtidig siger han, at "det er simpelthen falsk", når det bliver antydet, at det ville have forhindret de igangværende brande, der raser over hele landet, hvis Australien havde opjusteret sine klimamål.

/ritzau/dpa