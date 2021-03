Resterne af en fod i en kondisko kaster nu fornyet mystik over en spektakulær forsvindingssag fra Australien.

For fire måneder siden forsvandt den 49-årige forretningskvinde Melissa Caddick sporløst under en morgenløbetur i Sydney.

Da hun ikke kom hjem igen, meldte hendes søn og hendes mand hende savnet.

Men ingen havde tilsyneladende set hende, og alle hendes ejendele var stadig i hjemmet.

Details have emerged of the grisly find made by a group of teen boys that led to police finally cracking the Melissa Caddick disappearance.https://t.co/baKZ83XHbv — news.com.au (@newscomauHQ) February 26, 2021

Historien om den kønne og succesfulde investeringsrådgiver blev hurtigt godt stof i de lokale medier.

Melissa Caddick levede et tilsyneladende perfekt og godt familieliv i en luksusvilla i et velhaverkvarter i den australske metropol.

Kort efter hendes forsvunden kom det dog frem, at politiet havde indledt en efterforskning af hende og hendes forretning.

Hun blev mistænkt for at have svindlet for millioner af dollar. Penge hun menes at have bedraget sine klienter for. Flere af dem var hendes egne venner og familiemedlemmer.

It was a mystery that has gripped the nation for the last three months - the disappearance of Melissa Caddick. And what an experience to yesterday work with Mark Morri to break the news that her foot had been discovered on a south coast beach 30 minutes before any other media. https://t.co/JJFYxdX1Rg — Georgia Clark (@GeorgiaBClark) February 27, 2021

Tilsyneladende havde hun investeret deres penge i fornuftige projekter, men i virkeligheden havde hun selv brugt pengene på dyrt designertøj og eksotiske ferier i udlandet.

11. november forsvandt hun som dug for solen, og indtil for nylig troede politiet, at hun var stukket af med millionerne og levede skjult et helt andet sted med en ny identitet.

Politiet gik endda i medierne med en opfordring til hende om at komme frem og melde sig selv.

Det var lige indtil kropsdele begyndte at drive i land forskellige steder.

The skeletal remains of missing woman Melissa Caddick's foot was found by campers six days ago on a beach south of Tathra on the New South Wales south coast. #9Newshttps://t.co/pUcwhILhkc — 9News Australia (@9NewsAUS) February 26, 2021

Forleden skyllede resterne af en fod i en løbesko op på en strand omkring 200 kilometer fra Caddicks hjem.

Lørdag erklærede politiet hende for død efter, at dna-prøver havde fastslået, at der var tale om hendes fod.

Retsmedicinerne undersøgte også en torso, knogler og andet menneskeligt væv, som er skyllet i land på strande langs den australske østkyst den seneste tid, men det forlyder nu, at de korpsdele ikke stammer fra den forsvundne kvinde.

Politiet sagde på et pressemøde fredag, at det stadig er et mysterium, hvordan Meliassa Carddick endte i vandet. Efterforskerne holder alle muligheder åbne i sagen, men indtil videre peger efterforskningen mest i retning af, at den forsvundne kvinde har været ude for en ulykke, eller at hun har taget sit eget liv.

Men hvordan kan hendes fod ende næsten 200 kilometer fra det sted, politiet mener, hun forsvandt?

Er hun alligevel i live og går rundt uden sin ene fod, eller har hun været på fulgt eller er blevet kidnappet og myrdet?

Ingen teori er tilsyneladende for kulørt for både politi og australske medier.

Nu kommer en patolog imidlertid med noget, der ligner en god forklaring til avisen Sydney Morning Herald.

The mystery of Melissa Caddick started well before the discovery of her remains on the beach. #9Newshttps://t.co/KxhYby6GA8 — 9News Sydney (@9NewsSyd) February 26, 2021

Doktor Matthew Orde siger til avisen, at konstruktionen af moderne løbesko gør, at skoen giver beskyttelse og opdrift, så en næsten intakt fod bliver i stand til at 'sejle' over lange afstande.

Eksperten henviser til omkring 20 sager fra Canada, hvor løsrevne fødder er drevet i land. Alle fødder stammede fra ofre for ulykker eller selvmord langt væk fra findestedet.