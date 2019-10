Der er katteelskere – og så er der dem, der bare hader katte.

Sidstnævnte kunne meget vel passe på en 19-årig australsk kvinde fra Sydney, som nu sidder i fængsel for særdeles hårdhændet behandling af en kat.

Hun skal for retten i dag, torsdag, anklaget for dyremishandling. Det skriver 9news.

Hun stak sin kat 20 gange og kastede den derefter ned fra en balkon på anden sal.

Ikke overraskende blev politiet tilkaldt til kvindens hjem – kl. 8.20 i går morges. De fandt katten – død – uden for huset.

Betjentene tog den døde kat med til en dyrlæge, som undersøgte den og kunne fortælle, at katten var blevet stukket 20 gange.

Den 19-årige katteejer blev anholdt og i første omgang kørt på hospitalet til undersøgelse for mulige skader.

Da hun kom ud igen, blev hun kørt til politistationen i Manly, hvor hun blev fængslet – uden kaution!

I dag går turen så til retten i Manly, hvor hun er tiltalt for mishandling af et dyr. Det inkluderer tortur, at slå dyret og at forårsage dets død.

Politifolkene fandt for øvrigt endnu en kat i kvindens hjem. Den blev straks overdraget til en dyreværnsorganisation.