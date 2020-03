Tager du et smut til Australien, kan du godt forvente at støde ind i et hav af forskellige slags dyr, som du ikke finder mange andre steder.

Landet er nærmest kendt for det. Alligevel fik en australsk kvinde noget af et chok, da han gik ud på sin veranda ved sit hjem.

Faktisk var hun efterladt skrækslagen.

For foran sit hjem i Oxenford, Queensland stod hun mandag pludselig foran en 50 kilo tung burmesisk pytonslange. Det skriver CNN.

Foto: Gold Coast and Brisbane Snake Catcher Vis mere Foto: Gold Coast and Brisbane Snake Catcher

Slangen, der målte hele fire og en halv meter, blev efterfølgende fjernet af slangefangeren Tony Harrison, der på trods af sine mange år i branchen var blæst omkuld, da han så den gigantisk store pytonslange.

Han fortæller, at det var den største slange, han havde set ud af de mere end 20.000 opkald, han har modtaget, siden han i 1994 startede i jobbet.

Den australske kvinde var så chokeret over oplevelsen, at hun stadig rystede, da Tony Harrison forlod ejendommen sammen med slangen.

Her fandt han samtidig hurtigt ud af, at den enorme slange - der er ulovlig i Australien - ikke var ude på ballade.

»Den har levet hele sit liv i fangenskab,« fortæller han og beskriver den som en 'venlig gigant'.

Alligevel var det vigtigt, at den blev fanget, da den udgør en trussel og med lethed er i stand til at spise både hunde og katte, fortæller slangefangeren.

Tony Harrison har efterfølgende lagt et hav af billeder op på sociale medier af den store slange, der stolt også blev vist frem til hans søn.

Den store og ulovlige slange er efterfølgende blevet afleveret til de lokale myndigheder.