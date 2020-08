En australsk kvinde havde søndag en oplevelse, som vil give enhver med slangefobi livslange mareridt.

Da 25-årige Sofie Pearson, som kvinden hedder, havde været på toilettet i sit hjem i North Queensland, måtte hun trykke ekstra hårdt for at skylle ud. Noget som normalt aldrig sker.

»Jeg var lidt forvirret, så jeg tænkte, at jeg ville tage toppen (af cisternen, red.) af for at tjekke, hvad problemet var,« siger hun til det australske medie 7News.

Da den 25-årige australier løftede låget, fandt hun nemlig fire træsnoge, som lå og snoede sig nede i kummen. Den største var én meter lang.

»Jeg kiggede på dem et kort øjeblik og tænkte: 'Det kan ikke være rigtigt,'« siger Sofie Pearson.

Træsnoge lever hovedsageligt af frøer og skinker (en særlig slags øgle, red.), er giftløse, og sover som regel i hulninger i træer, så der var ingen grund til at gå helt i alarmberedskab.

Sofie Pearson ønskede dog ikke at tage nogle chancer, så i stedet for selv at stikke hænderne ned i cisternen, ringede hun og bad en ven om hjælp.

Kort efter blev slangerne - uskadte - sluppet fri på en sukkerroemark i nærheden.

Den 25-årige australier fortæller 7News, at hun tror, slangerne har fundet vej ind i hendes hus gennem sprækker i hendes gulv.

Sprækker, som hun måske skal overveje at få fikset. Det er nemlig ikke første gang, at en slange har været på besøg.

For godt en måned siden fandt hun også en træsnog på sit badeværelse. Denne gang dog ikke nede i toilettet, men ved siden af.