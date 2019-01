Det kan godt være, at Elvis har ry for at være Australiens skøreste krokodille. Men den havde alligevel en herlig 53-års fødselsdag i dag, onsdag.

Den blev fejret med en ordentlig fest i Sydney, hvor den fem meter lange krokodille hører til i Australian Reptile Park. Det skriver straitstimes.com.

Elvis blev kendt over hele verden i 2011, hvor den forsøgte at æde en zoo-medarbejders plæneklipper.

»Vi gav Elvis den bedste gave, han kunne ønske sig - det var nemlig en kvart ko,« fortæller Daniel Rumsey, der leder parken i Sydney, på Elvis' fødselsdag.

»Han er en fortrinlig jæger, og den slags føde er fremragende for ham,« siger Rumsey.

»Han tror, at han lige har fået fat på et stort bytte, trukket det ned i vandet og druknet det, for så at rive et stykke kød løs. Når først Elvis har fået fat i dyret, så giver han ikke slip igen.«

Havens besøgende kunne se den halvt ton tunge Elvis lave sin signaturbevægselse - en dødsrulning for at få kødet til at gå i stykker.

Da Elvis i 2011 kom på alverdens hjemmesider, var han godt i gang med at tygge sig igennem en græsslåmaskine.

Her er Elvis i 2011 igang med at fortære en græsslåmaskine Foto: Handout Vis mere Her er Elvis i 2011 igang med at fortære en græsslåmaskine Foto: Handout

Billy Collett, der dengang var hans dyrepasser, fik lokket ham ned i en afkrog, mens manageren Tim Faulkner hoppede ind i aflukket og fik fat i den gennemtyggede maskine samt to tænder, som Elvis mistede under kampen.

»Han har ekstremt store tænder, meget større end de fleste krokodiller normalt har. Han bed sig igennem maskinen,« fortalte Tim Faulkner dengang.

I naturen hører Elvis' art hjemme i Australiens nordligste stater.

Saltvandskrokodiller blev en overgang anset som værende tæt på udryddelse.

Men takket være den australske bevaringsindsats og faciliteter som den australske Reptile Park er saltvandskrokodillen kommet tilbage.