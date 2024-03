En australsk eksbiskop for den katolske kirke i Broome er blevet sigtet for voldtægter og overgreb.

Australsk politi har torsdag lokal tid anholdt og sigtet en tidligere biskop for stiften Broome, som ligger i delstaten Western Australia, for to tilfælde af voldtægt og for flere overgreb.

Det skriver det australske medie ABC News.

Ifølge politiet dækker sigtelserne mod den 74-årige Christopher Saunders over forbrydelser begået helt tilbage i 2008.

Anholdelsen sker, efter at både politiet og den katolske kirke igennem fem år har efterforsket beskyldninger fremsat af adskillige mænd.

Anklagerne blev offentligt kendt i begyndelsen af 2020, men politiets efterforskning af biskoppen blev lagt i skuffen, uden at der blev rejst tiltale. Saunders har selv nægtet at have gjort noget galt.

Politiet oplyser til ABC News, at man i løbet af de seneste uger har foretaget ransagninger af hans hjem to gange.

Timothy Costelloe, som er ærkebiskop i byen Perth, som er Western Australias delstatshovedstad, siger i en pressemeddelelse, at den katolske kirke samarbejder med politiet og agter at fortsætte med at gøre det.

- Det er rigtigt og ordentligt og helt bestemt nødvendigt, at alle beskyldningerne bliver grundigt efterforsket, siger han.

- Kirken vil fortsætte med at samarbejde fuldt ud med politiet og gøre, hvad der skal til for at undgå alle handlinger, som måtte kompromittere politiets efterforsknings selvstændighed og integritet.

Christopher Saunders skal møde for retten i Broome torsdag lokal tid.

Saunders har været biskop for stiften siden 1996, inden han i 2021 blev afløst af Michael Morrissey.

Stiften Broome dækker et område, der er næsten 18 gange så stort som Danmark. Der bor cirka 50.000 mennesker.

/ritzau/