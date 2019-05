Den australske stjerne-DJ Adam Sky er omkommet i en ulykke på den indonesiske ferieø Bali.

Ifølge BBC døde DJ'en med det borgerlige navn Adam Neat, da han forsøgte at hjælpe sin veninde, der var faldet flere meter ned fra deres privat terrasse.

Da Adam Sky ville løbe hen for at hjælpe hende, løb han direkte gennem en glasdør, hvilket forårsagede alvorlige skader og et massivt blodtab.

Dødsfaldet er blevet bekræftet på den australske DJ's officielle Facebook-side.

'Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at Adam Neat var involveret i en fatal ulykke, mens han forsøgte at redde sin ven, der havde pådraget sig flere brud på Bali lørdag den 4. maj,' står der blandt andet i udtalelsen.

Der står endvidere, at hans venner og familie er på vej til ferieøen, og at de håber, at deres privatliv bliver respekteret i kølvandet på den tragiske hændelse.

Ifølge BBC var Adam Sky den tredjemest populære DJ i Asien sidste år. Magasinet JUICE Magazine i Asien har desuden beskrevet ham som en 'fremadstormende australsk superstjerne', og han nåede at samarbejde med superstjerner såsom David Guetta, Fat Boy Slim og The Scissor Sisters, inden han døde.

Adam Sky blev 42 år.