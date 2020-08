Den australske delstat Victoria har onsdag registreret flere smittede og døde end på noget andet tidspunkt.

Med 15 dødsfald har den australske delstat Victoria onsdag registreret sit dødeligste døgn siden coronapandemiens begyndelse.

Det oplyser Victorias premierminister, Daniel Andrews, natten til onsdag dansk tid på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Delstaten har desuden registreret 725 nye tilfælde af coronavirus det seneste døgn, hvilket ligeledes er det højeste i delstaten på en enkelt dag.

Det er to mere, end da delstaten i sidste uge registrerede sit hidtil højeste antal smittetilfælde.

Myndighederne i Victoria erklærede søndag katastrofetilstand i delstaten, hvor især millionbyen Melbourne er hårdt ramt af nye smitteudbrud.

Det betyder blandt andet, at borgerne i byen har udgangsforbud fra klokken 20 til klokken 05 de næste seks uger.

Derudover er det også blevet forbudt at befinde sig i mere end fem kilometers afstand fra sit hjem, hvis man forlader det.

De hårde restriktioner er blevet indført, efter at myndighederne i Victoria forgæves har forsøgt at nedbringe antallet af smittede i ugevis.

Ifølge myndighederne skyldes det blandt andet, at flere borgere ikke overholder reglerne og tager situationen alvorligt nok.

På et pressemøde tirsdag fortalte Victorias politikommissær, Shane Patton, at politiet fire gange i sidste uge var nødt til at smadre ruder på biler og hive folk ud, fordi de ikke overholdt gældende restriktioner og nægtede at oplyse navn og adresse.

På pressemødet kom det også frem, at næsten en tredjedel ikke var hjemme, da sundhedsmyndighederne i denne uge bankede på 3000 døre for at tjekke, om folk overholdt deres selvisolation.

Udbruddet i Victoria har også i begrænset omfang bredt sig til andre australske delstater.

Delstaten New South Wales har de seneste fjorten dage dagligt registreret omkring 10 til 20 nye tilfælde af coronavirus. Stort set allesammen i storbyen Sydney.

Her kæmper myndighederne lige nu en hård kamp for at forhindre udbruddet i at sprede sig yderligere.

/ritzau/