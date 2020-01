Det frygtes, at et vandbombefly er styrtet ned, mens det kæmpede mod flammerne i delstaten New South Wales.

De australske myndigheder har mistet kontakten til et vandbombefly, mens det var i færd med at bekæmpe brande i delstaten New South Wales.

Det oplyser delstatens brandvæsen på Twitter torsdag eftermiddag lokal tid.

Myndighederne "efterforsker meldinger om en alvorlig hændelse, der involverer et fly i det sydlige New South Wales denne eftermiddag", skriver brandvæsnet.

- Kontakten til et Large Air Tanker-fly (et vandbombefly, red.) forsvandt, mens det arbejdede i området omkring Snowy Monaro, lyder det videre.

- Mandskab på jorden indikerer, at flyet kan være styrtet ned.

Det er dog endnu ikke bekræftet, hvorvidt flyet er styrtet ned. Det oplyser en talsperson for luftfartsmyndighederne, skriver The Guardian.

Fem ambulancer og to redningshelikoptere er på vej til området, hvor flyet frygtes nedstyrtet.

Det oplyser en talskvinde for de lokale ambulancemyndigheder til det australske nyhedsbureau AAP.

Torsdag har høje temperaturer og stærk vind igen forværret situationen i New South Wales, som ligesom flere andre australske delstater har været plaget af voldsomme naturbrande de seneste måneder.

Flere steder er der målt temperaturer over 40 grader.

/ritzau/