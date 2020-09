Australske videnskabsfolk har opdaget et træ, der udstøder et giftigt proteinstof, næsten som en skorpion, som kan give uudholdelige smerter i ugevis.

Bare et mikrosekunds kontakt med dendrocnid-træet, en slags regnskovens brædenælde, der er kendt som gympie-gympie på de lokales sprog, kan give et stik, der er meget kraftigere end tilsvarende planter i USA eller Europa. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Træet har ovale eller hjerteformede blade, og det gror primært i regnskoven i det nordøstlige Queensland. Der er det notorisk kendt blandt vandrere, der går på opdagelse i naturen.

Nu forstår de australske videnskabmænd bedre, hvorfor stikkene fra gympie-gympieen gør så ondt på dem, der bliver stukket.

Et nærbillede af det, der stikker dig,

Rapporter fra ofrene viser, at 'stikkene først føles som ild, så bliver det til noget, der bedst kan beskrives som at have en arm fanget i en smækket bildør', udtalte forskerne fra universitetet i Queensland torsdag.

Har man været for tæt på dendrocnid-træet, skal man endelig ikke tage et bad. Det får bare smerterne til at vare endnu længere.

Professor Irina Vetter fra universitetet siger, at de har opdaget en helt ny slags neurotoksiske miniproteiner, som de kalder 'gympietider'.

»Selv om de kommer fra en plante, er gympietiderne mere lig giftstof fra en edderkop eller en dræbersnegl. Det gør gympie-gympie-træet til en virkelig giftig plante,« siger hun.

Sådan ser de stikkende dele ud i et mikroskop.

Videnskabsfolkene håber, at deres research vil hjælpe til med at lave en bedre smertebehandling for mennesker, der har stukket sig på planten.