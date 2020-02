En australsk biavler var så uheldig, at han startede en af de mange, voldsomme skovbrande, der - stadig - hærger i den rekordvarme sommer.

Branden opstod i Pialligo Redwoodskoven, nær Australiens hovedstad Canberra.

Biavleren brugte en såkaldt røgkanon, der egentlig skal holde bierne i skak. Men i stedet antændte den det tørre landskab, som Australian Broadcasting Cooperation kunne rapportere.

Branden fik den lokale lufthavn til at lukke. Den omkransede hjem og forretninger i forstæderne til Canberra.

Branden truede hjem nær Bumbalong, syd for hovedstaden Canberra. Foto: PETER PARKS

Biavleren indrapporterede selv, ifølge Canberra Times, at han havde startet branden, mens han var i færd med at tjekke sine bier.

Dermot Asis Sha’Non, der er præsident for Canberras biavlere, fortæller ABC, at de var ved at inspicere bistaderne, og avleren havde travlt med at nå det til tiden.

»Personen, der inspicerede bistaderne, var klar over, at der var et total brandforbud i området, så han prøvede at undgå at bruge åben ild,« sagde Sha'Non.

Men det virkede ikke efter hensigten. I stedet gik den ild, der blev brugt til at lave røg, ud og satte ild til det tørre landskab, sagde ABC.

Her kaster en helikopter vand ned over branden. Foto: PETER PARKS

Bikolonien blev efter al sandsynlighed ødelagt.

Bistaderne bliver normalt passet af hobbyavlere. Men de er også en del af et nationalt program, der virker som er tidligt advarselssystem.

De australske brande har i denne sæson ødelagt 85.000 kvadratkilometer land, dræbt 28 mennesker og millioner dyr.