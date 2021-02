Facebook blokerede for et par dage siden adgangen til nyheder på platformen for alle australske brugere.

Efter flere dages forhandlinger og en eskalerende konflikt mellem Australien og Facebook åbner det sociale medie for nyhedsdelingen igen i landet.

Det oplyser Facebooks australske direktør, Will Easton, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Facebook siger, at det vil ophæve det omstridte forbud mod australske nyhedsmedier "i de kommende dage", efter at regeringen har lavet ændringer i den kommende medielov.

- Vi er tilfredse med, at den australske regering har accepteret en række ændringer og garantier, der imødekommer vores centrale bekymringer, lyder det fra Facebook ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Facebook standsede muligheden for at dele og læse nyheder via platformen som svar på et lovforslag, der krævede, at Google og Facebook skulle betale for nyhedsindhold.

/ritzau/