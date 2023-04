Lyt til artiklen

En australsk mand har gjort noget meget dumt. Han har for det første stjålet et næbdyr, som levede vildt.

Derefter har han sammen med en kvinde taget det med på en togrejse. Og endelig har han fremvist dyret i lokale forretninger.

Det koster han en sigtelse fra det australske politi. Og han kan i værste fald se frem til en bøde på næsten to millioner kroner. Det skriver BBC.

Det lykkedes for ordensmagten at finde frem til tyveknægten, en 26-årig mand, efter de havde delt en opfordring til at melde dyret, hvis helbred de frygtede var i fare.

Næbdyr lægger æg Næbdyret et meget sky dyr, der lever i det østlige Australien og på Tasmanien. De lever i ferskvandssøer, langsomme floder og i søer. Det er et af bare to familier af pattedyr, der lægger æg, i hele verden.

Politiet i Queensland fik besked på, at næbdyret var blevet sat fri i en flod, men de har ikke været i stand til at finde det.

Overvågningskameraer fangede parret, der gik ombord på et tog på Morayfield Station. Manden holdt næbdyret pakket ind i et håndklæde.

»Som det hedder i rapporten, der blev givet til myndighederne, så viste de det frem for folk på toget, og de tillod folk at klappe det,« siger Scott Knowles fra politiet i Queensland.

De forsøgte også et vise dyret frem for folk i et nærliggende forretningscenter.

Et næbdyr der putter sig i Sydneys Taronga Zoo. Foto: GREG WOOD Vis mere Et næbdyr der putter sig i Sydneys Taronga Zoo. Foto: GREG WOOD

Miljøministeriet i Queensland understregede, at næbdyret risikerede at blive syg eller at dø, fordi det var taget ud af sit normale levested. De opfordrede parret til at bringe dyret til en dyrlæge.

Politiet sagde, at de havde fået at vide, at næbdyret var sat på fri fod i en flod.

»At tage et vildt næbdyr er ikke blot ulovligt, det kan også være farligt for både dyret og mennesker. Hvis næbdyret er en han, og den har giftige sporer,« hedder det.

»Hvis du er heldig nok til at se et vildt næbdyr, så hold afstand. Klap det aldrig, og tag aldrig dyret op.«

Rob Dockerill fra Taronga Zoo holder et næbdyr. Foto: Dean Lewins Vis mere Rob Dockerill fra Taronga Zoo holder et næbdyr. Foto: Dean Lewins

Den anholdte mand er blevet sigtet for at tage et dyr, der er klassificeret som et beskyttet dyr, til fange.