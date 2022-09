Lyt til artiklen

Han er bare fire år gammel, men han reddede sin mor fra at havne i en medicinsk nødsituation, da han ringede efter en ambulance.

Det var dagen efter, moren havde lært drengen, hvordan man skulle gøre.

Drengen hedder Monty Cocker, og han har netop modtaget et certifikat som tak for hjælpen af paramedicinerne, der ilede til hjælp. Det skriver BBC.

Monty bor i Launceston på Tasmanien i Australien – og hans besked var helt klar: »Mor er faldet«, fortalte han i telefonen 27. august.

»Han stod klar i vinduet, og vinkede til ambulancefolkene,« sagde paramedicineren Mark Small

Inde i huset hjalp Monty ambulancefolkene med at fastslå, at moren, Wendy, havde fået et slagtilfælde.

Hans hurtige tankemåde, gjorde en stor forskel.

»Specielt hvis du slår hovedet, når du falder. Eller hvis dit anfald er specielt langvarigt, så kan det blive virkeligt alvorligt.

Fru Cocker er sygeplejer, og hun fortæller reporterne, at Monty godt vidste, at han havde gjort noget godt.

Men han underspillede sin rolle, da han fortalte legekammeraterne i børnehaven, at det var 'nemt'.

Han bedstemor kom og spurgte: Hvor er superhelten?

Han svarede: »Okke nej, jeg er ikke nogen superhelt. Jeg er bare en helt.«