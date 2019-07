Den australske far til tre David Dowell havde ufattelige smerter, før han døde. Han havde fået en salmonellainfektion, muligvis forårsaget af en udfordring ved en julefrokost, hvor han blev opfordret til at spise en gekko (en lillebitte øgle, red.).

Det er mere end seks måneder siden, at familien sagde et sidste farvel til David, efter han havde haft 10 dage med smerter.

Og de er stadig ikke sikre på, hvad der gav ham salmonellainfektionen. Der er forskellige forklaringer fra dem, der var med til den famøse julefrokost.

David Dowell, som ville være fyldt 35 i sidste uge, blev indlagt på hospitalet i Brisbane med store smerter den 3. december 2018.

David Dowell og Allira. Foto: Facebook / Allira Marie Bricknell Vis mere David Dowell og Allira. Foto: Facebook / Allira Marie Bricknell

Det var bare to dage efter, at hans venner så ham spise en gekko ved en fest lørdag aften. Det skriver news.com.au.

Hans partner gennem 15 år, Allira, tryglede ambulancefolkene om at tage ham med, efter hun troede, at han havde en slem maveforkølelse eller slemme tømmermænd.

»Den 3. december kom det ud af begge ender, så de ringede efter en ambulance. Da den ankom, ville paramedicinerne ikke engang køre ham på hospitalet,« sagde hans søster Hannah til The Sydney Morning Herald.

Ambulancefolkene troede, at han bare havde ondt i maven, men efter at have været indlagt bare en enkelt dag var diagnosen klar: salmonella.

Et yngre billede af David Dowell og hans partner Allira. Foto: Facebook / Allira Marie Bricknell Vis mere Et yngre billede af David Dowell og hans partner Allira. Foto: Facebook / Allira Marie Bricknell

Det er en sygdom, man kan få ved at spise mad, og den giver diarré, mavekramper og feber.

Det var dog meget, meget værre for David Dowell. Han begyndte at kaste grøn galde op, hans urin blev sort, og han mave var så blokeret, at han så ud til at være højgravid.

Hans lunger begyndte at fyldes med væske, og væske lækkede fra hans mave. Det var på det tidspunkt, at Allira først hørte om udfordringen til julefrokosten,

Hun fortalte lægen, at hendes mand tilsyneladende havde spist en gekko.

»Det var en udfordring, så han har måske blot ladet, som om han spiste den – og så smidt den væk. Når alt kommer til alt, ved vi faktisk ikke, om han faktisk har spist gekkoen. David har aldrig selv sagt noget om det,« siger søsteren Hannah.

Den 11. december døde David Dowell under et kirurgisk indgreb. Det var mindre end to uger efter, at han tilsyneladende havde spist gekkoen.

Som familien beskrev det: Han rådnede bogstaveligt op indefra.

Ifølge søsteren var lægerne nærmest ligeglade.

Familien måtte selv bede om smertestillende medicin til David, som var gået i koma, og de fik aldrig sagt farvel.

Først da han blev overflyttet til intensivafdelingen, tog lægerne det alvorligt.

»Jeg vil bare have retfærdighed for David ... eller bare svar. Du tror ikke, sådan noget nogensinde rammer dig – og så gør det,« siger Hannah.

Hospitalet er ude af stand til at oplyse noget om årsagen til David Dowells død.

Han efterlader sig tre små døtre, og til hans begravelse, der blev holdt den 21. december, mødte flere hundrede frem.