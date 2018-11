Det koster en australsk mand ti års fængsel, at han opfordrede sin kone til at begå selvmord. Han var tilsyneladende motiveret af hendes livsforsikring.

Den 68-årige Graham Morant fik straffen, fordi han havde givet sin kone, Jennifer Morant, gode råd og hjulpet hende med at tage sit eget liv.

Dommeren var ikke i tvivl, da han afsagde dommen: Motivationen var livsforsikringen på 6,6 million danske kroner - og han var den eneste, der stod til at modtage pengene. Det skriver BBC.

»Du gav din kone gode råd om, hvordan hun kunne ende sit eget liv, fordi du ville have fat i de 6,6 million kroner,« sagde dommer Peter Davis i retten fredag.

Jennifer Morant var ikke livstruende syg, men led af kroniske smerter og angst.

Ifølge dommeren var det første gang i hele verden, at en person blev straffet for at give gode råd om at begå selvmord.

Han erklærede sig selv uskyldig, men ifølge juryen ville hans hustru ikke have endt sit liv uden hans opfordring.

Graham Morant kørte selv sin kone til en butik, hvor hun købte en benzin-generator. Den samme generator brugte kvinden til at tage sit eget liv den 30. november 2014.

Dommer Peter Davis sagde fredag, at Graham Morant ikke havde vist nogen anger.

»Du tog fordel af hendes sårbarhed som en syg og deprimeret kvinde,« sagde han.