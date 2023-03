Lyt til artiklen

En australsk mand, bevæbnet med en metaldetektor, ramte en sand jackpot. Han fandt en sten på 4,6 kg – og den indeholdt guld for 1,1 million kroner.

Manden ønsker ikke at blive nævnt med navn, men han opdagede stenen i delstaten Victorias guldmarker, som var stedet, hvor den australske guldfeber rasede i 1880erne.

Darren Kamp hedder manden, som købte klumpen. Han siger, at det er den største, han har set i sin 43-årige karriere.

»Jeg var bare helt mundlam … Det er noget, som sker en gang i livet,« fortalte han BBC.

Darren Kamp tænkte ikke meget, da han så en mand med en stor rygsæk vandre ind i hans butik i Geelong, der ligger en time sydvest for Melbourne. Normalt kommer folk ind med narreguld eller andre materialer, som ser ud som guld.

»Men han hev et klippestykke ud af rygsækken og lagde den i min hånd, mens han sagde: 'Tror du, at den er 10.000 dollar værd?'«

»Jeg så på ham og sagde: 'Prøv med 100.000 australske dollar'.«

Manden fortsatte med at fortælle ham, at det kun var halvdelen af, hvad han havde fundet.

Alt i alt indeholdt de 4,6 kg klippesten omkring 2,6 kg guld. Efter at det var blevet værdisat, købte Darren Kamp guldklumpen af manden.

Han sagde, at den heldige mand ser frem til at kunne spendere pengene på sin familie. »Han fortalte mig, at konen ville blive lykkelig,« siger Darren.

Selvom det sker sjældent, at så store fund bliver registreret, så menes Australien at have verdens største guldreserver.