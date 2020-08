Teenager, der gik ned med sit skib under Anden Verdenskrig, får nu stor anerkendelse af britisk dronning.

En australsk teenager, der døde under et forsøg på at redde sine kammerater fra japansk beskydning under Anden Verdenskrig, får nu en stor hæderspris af det britiske kongehus.

Det oplyser en talsmand for det britiske kongehus onsdag.

Den australske regering har tidligere anmodet om, at den dengang 18-årige Edward Sheean skal modtage kongehusets anerkendelse for sin heltedåd.

Den anmodning har den britiske dronning nu imødekommet. Han modtager derfor det såkaldte Victoria Cross.

Det er den hæder, som det britiske kongehus kan tildele soldater.

Edward Sheean modtager prisen posthumt, 78 år efter at han ofrede sit eget liv i et forsøg på at redde sine kammerater.

I 1942 var han om bord på corvetten HMAS "Armidale", da skibet begyndte at synke under angreb fra japanske kampfly.

Mange af Edward Sheeans kammerater faldt i vandet under angrebet, hvor de japanske kampfly fortsatte beskydningen.

Imens satte Edward Sheean sig bag skibets antiluftskyts og forsøgte at jage japanerne på flugt.

Overlevere har fortalt, at Edward Sheean fortsatte med at skyde, og hans finger var stadig på aftrækkeren, da skibet forsvandt under havets overflade.

Det fremgår blandt andet af Australian Dictionary of Biography.

Edward Sheean skal have ramt et enkelt japansk fly og jaget flere andre på flugt under aktionen.

Australiens premierminister, Scott Morrison, sagde mandag, at Edward Sheean burde have modtaget anerkendelsen for mange år siden.

Det er første gang nogensinde, at et medlem af den australske flåde modtager Victoria Cross.

Edward Sheeans familie på Tasmanien vil få overdraget medaljen ved en officiel ceremoni.

/ritzau/dpa