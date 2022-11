Lyt til artiklen

Australiens Great Barrier Reef skulle være listet som en verdensarv, der er 'i fare'. Det er anbefalingen fra et panel under FN tirsdag.

Verdens største økosystem af koraller er blevet tydeligt påvirket af klimaforandringer og havenes opvarmning.

De oplever mange blegninger, som truer revet, og de sidste syv år er der sket fire blegninger. Men Australien vil ikke have, at revet bliver sat på listen som værende i fare. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blegninger sker når vandet varmes for hurtigt op. Det får korallerne til af udspy de farverige alger, der lever i deres midte, og farve korallerne hvide.

En flok blågrønne kromfisk svømmer oven på korallerne ud for Queensland i det østlige Australien. Foto: Sam McNeil Vis mere En flok blågrønne kromfisk svømmer oven på korallerne ud for Queensland i det østlige Australien. Foto: Sam McNeil

»Korallernes evne til at komme sig over klimaforandringer, er blevet alvorligt kompromitteret,« hedder der i rapporten fra videnskabsmænd fra FNs organ UNESCO, som besøgte revet i marts måned i år.

Australiens miljøminister, Tanya Plibersek, siger, at regeringen vil presse UNESCO til ikke at liste revet som truet. Årsagen er, at klimaforandringer truer alle koralrev over hele kloden.

»Vi gør det helt klart for UNESCO, at der ingen grund er til at single det store koralrev ud på denne måde,« siger hun under en briefing for medierne.

»Grunden til at UNESCO før har betegnet et sted som værende 'i fare', er, at de ønsker at se en større involvering af regeringsinvesteringer eller -handlinger. Men begge disse ting er allerede sket,« forklarer hun.

To klovnefisk svømmer i korallerne ud for Queensland på Australiens østkyst. Foto: Sam McNeil Vis mere To klovnefisk svømmer i korallerne ud for Queensland på Australiens østkyst. Foto: Sam McNeil

Den nye labor-regering i Australien har lovet at bruge 5,75 milliarder kroner i de kommende år på at beskytte revet.

Regeringen har lobbyet i årevis for at holde koralrevet ude af farelisten. Det kan ellers betyde, at det mister sin status som verdenskulturarv – og dermed mister del af attraktionen for turister.

Sidste år undgik Australien en 'i fare'-listning for det berømte koralrev.

Det krævede meget lobbyisme for UNESCO, før det blev udsat til i år at afgøre revets fremtid.