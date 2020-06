Coronakrisen har tvunget Qantas til at aflyse stort set alle sine internationale afgange.

Australiens største luftfartsselskab, Qantas, fyrer 6000 medarbejdere og skærer ned for ti milliarder dollar.

Nedskæringerne, der svarer til 66 milliarder kroner, sker for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som coronakrisen har ført med sig.

Det oplyser selskabet natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Qantas' administrerende direktør, Alan Joyce, siger, at der er iværksat en treårig plan, der skal redde luftfartsselskabet fra "den største krise, som vores branche har stået over for".

Ud over de fyrede skal halvdelen af selskabets 29.000 ansatte forblive hjemsendte i flere måneder.

- Dette år skulle have været en fejring af Qantas. Det er vores 100-års jubilæum. Det går tydeligvis ikke som planlagt, siger Alan Joyce ifølge nyhedsbureauet AFP.

Coronapandemien har allerede tvunget Qantas til at aflyse stort set samtlige internationale afgange indtil oktober og skære kraftigt ned på antallet af indenrigsflyvninger.

Mens at antallet af indenrigsrejser er begyndt at stige igen i Australien, forventes landets grænser udadtil at være lukkede indtil 2021.

De 6000 fyringer vil både gå ud over Qantas og datterselskabet, lavprisselskabet Jetstar.

Australien har været skånet for coronavirusset i forhold til Europa, USA og Sydamerika.

Landet har ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret lidt over 7500 smittetilfælde og 104 dødsfald, hvilket svarer til 4,2 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har USA registreret 37 dødsfald per 100.000 indbyggere, Storbritannien 65 og Danmark 10,3.

Antallet af smittesager er den seneste uge steget i den australske delstat Victoria, hvor storbyen Melbourne ligger, efter at restriktioner er blevet lempet, og en Black Lives Matter-demonstration blev afholdt.

Det seneste døgn har delstaten registret det største antal smittede på 24 timer i to måneder med 33 nye tilfælde.

Til sammenligning registrerede Danmark 54 nye smittetilfælde fra tirsdag til onsdag.

