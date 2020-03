Qantas indstiller internationale afgange grundet coronaviruspandemien indtil slutningen af maj.

Australiens største luftfartsselskab, Qantas, indstiller alle internationale afgange.

Det oplyser selskabet til det australske nyhedsbureau AAP, skriver det australske medie 7 News.

Suspenderingen varer indtil slutningen af maj og sker grundet coronaviruspandemien, der har skabt en krise for hele luftfartsindustrien.

Tidligere på ugen havde Qantas udtalt, at selskabet ville skære sine internationale afgange med 90 procent.

Luftfartsselskabet vil stadig operere med indenrigsruter, oplyser det.

Ud over aflysninger har Qantas været nødsaget til at indstille arbejdet for 30.000 medarbejdere indtil slutningen af maj. I den periode vil medarbejdere ikke få løn, men kan bruge sin lønnede ferie.

Qantas har derudover udskudt et ventet aktieudbytte til september.

/ritzau/