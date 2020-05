Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede, hvor 100 coronapatienter er døde.

Australiens mest folkerige delstat, New South Wales (NSW), hvori storbyen Sydney ligger, vil tillade op til 50 personer på restauranter og caféer fra 1. juni.

Det melder NSW's premierminister, Gladys Berejiklian, fredag på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I øjeblikket lyder begrænsningen på ti personer på restauranter og caféer, der åbnede sidste fredag efter to måneders nedlukning.

I Danmark, hvor restauranterne åbnede mandag, er retningslinjerne, at restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person, og kravet fordobles til fire meter per person, hvis kunderne "i væsentlighed" står op.

Med det nye tiltag håber premierministeren at sætte skub i økonomien, der har været hårdt ramt under coronakrisen.

- At miste 221.000 job i april var en katastrofe. Vi vil ikke se, at det fortsætter, siger Berejiklian.

Nationalt har næsten 600.000 australiere mistet deres job i april.

Den australske premierminister, Scott Morrison, ønsker, at hovedparten af alle restriktioner fjernes inden juli som led i en tretrins-plan for at få gang i økonomien.

Men gennemførelsen af denne plan er i høj grad op til de enkelte delstaters ledere, der har været uenige om flere af lempelserne. Der har blandt andet været uenighed om at åbne for indenrigsrejser mellem delstaterne.

En af de ting, der ikke ser ud til at vende tilbage lige foreløbig i Australien, er krydstogtskibe.

Således har Australien fredag forlænget et forbud, der forhindrer krydstogtskibe med over 100 passagerer at operere i australsk farvande de næste tre måneder, skriver nyhedsbureauet dpa.

Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede ved tidligt at lukke landets grænser og indføre skrappe restriktioner.

Det har blandt andet inkluderet forsamlingsforbud på mere end to personer og udgangsforbud, medmindre man skulle besøge læge, handle dagligvarer eller motionere. Disse restriktioner er siden blevet lempet.

Landet har registreret omkring 7000 smittetilfælde og 100 coronarelaterede dødsfald, hvilket er markant under de registrerede antal i USA, Storbritannien og Sydeuropa. Der bor knap 25 millioner mennesker i Australien.

/ritzau/