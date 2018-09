Den australske regering vil slå hårdt ned mod de personer, der medvirker til den 'frugtforurenings'-forskrækkelse, som i øjeblikket har ramt landet.

Foreløbig undersøger myndighederne mere end 100 rapporter om folk, der har fundet nåle gemt i jordbær og andre frugter.

Scott Morrison, der er premierminister i Australien, siger, at de skyldige vil kunne se frem til fængsel i 15 år, skriver BBC.

I dag er straffen højst 10 år, og forhøjelsen betyder, at strafferammen vil ligne den, der rammer folk, som er tiltalt for børnepornografi eller for at finansiere terrorisme.

»I er idioter,« siger den australske premierminister Scott Morrison om dem, der skaber frygt hos forbrugerne.

»Det er, hvor seriøst vores regering tager det her,« siger Scott Morrison onsdag.

Premierministeren vil gerne have parlamentet til at godkende den nye lov allerede i denne uge. Oppositionspartiet Labor har allerede meldt sin støtte.

»I udsætter hårdtarbejdende australieres levebrød for en risiko, og I gør børn bange,« siger Morrison henvendt til gerningsmændene:

»I er kujoner.«

Tmme hylder, der normalt er fuldt med friske jordbær, i et supermarked i Brisbane, Australien.

Australiens regering har lovet at afsætte 4,62 mio. kr. for at støtte jordbærindustrien.

Dermed matcher de et tilbud fra delstaten Oueensland, som har udlovet en dusør på 462.000 kr. for informationer, der kan hjælpe politiet.

Mens efterspørgslen efter jordbær dykker dramatisk, siger flere landmænd, at de er tvungede til at dumpe deres afgrøder. Det i en industri, der er 740 millioner kroner værd.

Regeringen har opfordret forbrugerne til fortsat at købe jordbær, men at skære dem i stykker, før de bliver puttet i munden.

Onsdag kom det frem, at politiet i Australien har nuppet en ung dreng, der indrømmer at have placeret nogle injektionssprøjter i en bakke jordbær.