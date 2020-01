Australiens premierminister, Scott Morrison, er på rundrejse i Australien efter de massive, fatale skovbrande.

Lokale beboere og brandmænd langer ud efter Australiens premierminister og nægter at give ham hånden under hans besøg i landets nedbrændte byer.

På et besøg i byen Cobargo på Australiens sydøstkyst, hvor tre personer er blevet fundet dræbt af brandene, blev premierminister Scott Morrison jaget ind i sin bil af vrede lokale.

I en video på Twitter fra det australske medie Nine Networks kan man se, hvordan Morrison tvinger en af de lokale til at give ham hånden, mens han spørger, hvordan hun har det.

Den lokale kvinde svarer, at hun kun giver ham hånden, hvis han giver de frivillige brandmænd flere midler, skriver The Guardian.

Flere lokale begynder herefter at råbe ad Morrison, inden han flygter ind i sin bil.

Den liberale kollega Andrew Constance, der er transportminister i delstaten New South Wales (NSW), hvor brandene hærger, langer ud efter Scott Morrison efter besøget.

- Han fik den velkomst, han fortjener, siger Andrew Constance til australske 7 News.

- Landet vil have dig til at åbne checkhæftet, siger han.

I et andet videoklip fra det australske medie ABC News nægter en brandmand ligeledes at give Morrison hånden.

- Jeg har virkelig ikke lyst til at give dig hånden, siger han.

Herefter tager Scott Morrison på akavet vis fat i brandmandens anden hånd.

Et efterfølgende videoklip viser Scott Morrison spørge en brandkontrollør, om han ikke vil sige undskyld til brandmanden, der "nok bare er meget træt".

Hvortil kontrolløren svarer, at brandmanden lige har mistet sit hus i brandene.

Scott Morrison siger selv, at han ikke taget de lokales vrede personligt.

- Borgerne er vrede og kede af det. Uagtet om de er sure på mig eller hele situationen, ved jeg, at det er min opgave at støtte dem, siger han til radiostationen 3AW ifølge Sydney Morning Herald.

- Hvorfor skulle jeg tage det personligt? Det er mit job, og vores opgave er at hjælpe og støtte delstaterne med deres anmodninger, siger han.

/ritzau/