Verdens største koralrev, Great Barrier Reef ud for den australske østkyst, har været udsat for den mest ekstensive blegning i marts måned i år.

Nu frygter videnskabsfolk, at korallerne får mindre tid til at komme sig efter den tredje blegning på bare fem år.

Februar måned var den varmeste siden mand begyndte at føre statistik i 1900. Det fortæller Terry Hughes, der er professor i koralrev ved James Cook unversitetet i North Queensland til nyhedsbureauet Reuters.

»Vi så temperaturer, der slog rekorder langs med hele revet. Der var intet koldt område nordpå og heller intet koldt område sydpå denne gang,« sagde Terry Hughes til nyhedsbureauet Reuters.

På dette foto ses bleget koralrev i Great Barrier Reef ud for Australien. Foto: ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Handout via REUTERS Vis mere På dette foto ses bleget koralrev i Great Barrier Reef ud for Australien. Foto: ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Handout via REUTERS

»Hele barriererevet var varmt, så blegningen vi blev vidne til, er den mest ekstensive, der har været.«

Det er nu så godt som uundgåeligt, at dele af revet ikke kommer sig. Det vil ikke igen se ud som for fem eller 30 år siden.

Beskeden er helt klar: Hvis den globale opvarmning fortsætter, vil Great Barrier Reef blive udslettet.

»Vi vil have en eller anden slag tropisk økosystem. Men det vil ikke se ud som et koralrev.

Et luftfoto viser blegede koraller ud for Australien. Foto: ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Handout via REUTERS Vis mere Et luftfoto viser blegede koraller ud for Australien. Foto: ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies / Handout via REUTERS

Der vil måske være mere søgræs, flere svampe, en hel del mindre koraller - det vil være et helt andet økosystem.«

Med sine 348.000 kvadratkilometer er Great Barrier Reef blevet optaget på FNs verdensarvsliste i 1981.

Det er det største og mest beundrede koralrev på denne planet, siger UNESCOs hjemmeside.