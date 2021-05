Her er noget, der sikrer dig et langt liv: Spis kyllingehjerner.

Rådet er givet af manden, der netop nu er den længstlevende australier. Han er en tidligere landmand og veterinær, så han må vide, hvad han snakker om.

Dexter Kruger er hans navn. Han er 111 år og 127 dage gammel, og han fortæller den australske tv-station ABC, at en ugentlig portion af delikatessen kyllingehjerner har bidraget til, at han har haft et langt liv.

Han lever på et plejehjem ude på landet i delstaten Queensland.

Med sine egne ord fortæller Kruger: »Kyllingehjerne. Du ved, at kyllinger har et hoved. Og derinde er der en hjerne. Og det er dejlige små ting. Der er kun en lille bid.«

En kyllings hjerne er mindre end fuglens øjne ifølge cuisinevault.com. Hjemmesiden beskriver hjernen som 'et fedt organ, som smager ligesom kyllingefedt med en unik svampelignende tekstur'.

Dexter Krugers søn Greg, der selv er 74 år gammel, siger, at hans far er blevet så gammel takket være hans simple liv ude i den australske natur.

Manden har også skrevet bøger og poesi, men han har levet hele sit liv ude på landet. Han nægtede simpelthen at opgive sin gård, hvor han opdrættede køer, indtil han var midt i 90erne.

Hans lange liv får livet ude i bushen æren for: »Det er fordi jeg gør tingene anderledes,« siger Alex Kruger.

Melanie Calvert er administrator for plejehjemmet, og hun siger, at Alex Kruger »formentlig er en af de skarpeste beboere på stedet. Han hukommelse er utrolig for en mand på 111 år«.