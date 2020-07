Australien vil have Google og Facebook til at betale mediehuse for brug af deres nyheder.

Google og Facebook skal betale medier i Australien for de nyheder, som de to internetgiganter lægger ud på deres sider.

Det mener regeringen i Australien ifølge et nyt forslag, som finansminister Josh Frydenberg fredag har præsenteret.

- Det drejer sig om, at australske medier skal kunne konkurrere på lige vilkår. Det australske medielandskab er på spil, intet mindre, siger finansministeren om forslaget, der er i høringsfasen.

Bliver en lov vedtaget, vil det indebære, at Google og Facebook skal forhandle med australske mediehuse om betaling for brug af deres nyheder.

Hvis parterne ikke kan blive enige inden for senest tre måneder, vil sagen blive afgjort ved voldgiftsmægling

Tiltaget kommer, dagen efter at Google og Facebook i en høring blev udsat for massiv kritik fra et udvalg i Repræsentanternes Hus i USA, som beskyldte dem for at misbruge deres store markedsindflydelse.

Den australske regering opfordrede sidste år både Google og Facebook til at forhandle en frivillig aftale på plads om brug af nyheder fra australske mediehuse. Men samtalerne førte ikke til noget.

Både Google og Facebook siger, at annonceindtægter knyttet til nyhedsindhold kun udgør en meget lille del af deres samlede indtægter.

/ritzau/AFP