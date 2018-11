Ifølge regeringskilder skal alle asylbørn være fjernet fra flygtningelejren i Nauru inden årets udgang.

Alle asylbørn, der fortsat befinder sig i Australiens omstridte flygtningelejr i den lille østat Nauru, vil blive flyttet inden årets udgang.

Det rapporterer lokale medier og en højtstående diplomat torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Avisen The Australian citerer unavngivne kilder i den australske regering.

Ifølge kilderne drejer det sig om omkring 40 børn, som vil blive flyttet til Australien.

Australiens højkommissær for Storbritannien, George Brandis, bekræfter planen i et interview med radiostationen LBC i London.

- Der er næsten ingen børn tilbage i Nauru og Ny Guinea, og vi forventer, at der slet ikke vil være nogen tilbage inden årets udgang, siger højkommissæren.

Organisationer, der arbejder for flygtninges rettigheder, oplyser til dpa, at antallet af børn i lejren indtil for få måneder siden var 120.

Samme organisationer oplyser videre, at mange af børnene i løbet af de seneste uger er blevet flyttet til hospitaler på tværs af Australien.

Premierminister Scott Morrison er under intenst politisk pres, herunder også fra sit eget parti, for at fjerne børnene fra Nauru.

Det sker, efter at læger og andet sundhedspersonale har advaret om øgede psykiske problemer blandt lejrens beboere.

Så sent som i begyndelsen af september kunne britiske BBC rapportere om voldsomme beretninger om selvmordsforsøg og forsøg på selvskade blandt flygtningebørn på øen.

- Vi er begyndt at se en selvmordspræget opførsel blandt børn helt ned til otte- og tiårsalderen. Det er absolut en krise, fortalte professor i psykiatri ved Melbourne Universitet Louise Newman, der har arbejdet med familier og børn på øen.

Flygtninge, der forsøger at komme til Australien i båd, bliver samlet op og sendt til transitcentre uden for australsk territorium. Blandt andet til lejren i Nauru.

Organisationerne, der arbejder med familierne på Nauru, optegner et brutalt billede af børnelivet i lejren.

Mange børn har levet hele deres liv i lejren uden nogen idé om, hvad deres fremtid vil bringe.

/ritzau/