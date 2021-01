En brevdue, som har overlevet en tur på næsten 13.000 kilometer over Stillehavet til Australien, skal nu aflives, fordi den måske bærer på en sygdom.

Den godt trætte brevdue endte i haven hos Kevin Celli-Bird i Melbourne anden juledag sidste år. Hvordan den nåede frem, vender vi tilbage til.

»Jeg har en fontæne i baghaven, og den var i gang med at drikke og vaske sig. Han var temmelig udmattet, så jeg tog en tør småkage og smuldrede den og lod den være som foder for duen,« siger Celli-Bird. Det skriver Sky News.

Dagen efter bemærkede han et blåt ringmærke på duens ben, og han formodede, at den tilhørte en eller anden.

Brevduer er ringmærket. Arkivfoto. Foto: YVES HERMAN Vis mere Brevduer er ringmærket. Arkivfoto. Foto: YVES HERMAN

Det viste sig, at duen var forsvundet fra et løb i den amerikanske stat Oregon 29. oktober 2020, og Celli-Bird forsøgte forgæves af kontakte ejeren i USA.

Kevin Celli-Bird kaldte duen for Joe. Opkaldt efter Joe Biden, som amerikanerne har valgt skal overtage præsidentembedet 20. januar.

Hvis du – ligesom mange andre læsere – undrer dig over, hvordan duen kan overleve en tur på næsten 13.000 kilometer, så antager eksperterne, at den har taget turen på et handelsskib.

Brevduen Joe er hurtigt blevet mediestjerne i Østaustralien, og han er også blevet opdaget af den australske karantæneorganisation.

Brevduen får mad hos Kevin Celli-Bird, men de australske myndigheder vil have den aflivet. Arkivfoto. Foto: HARISH TYAGI Vis mere Brevduen får mad hos Kevin Celli-Bird, men de australske myndigheder vil have den aflivet. Arkivfoto. Foto: HARISH TYAGI

De har kontaktet Kevin Celli-Bird og bedt ham om at indfange duen, der tilbringer sin dag sammen med 'en indfødt' due på en pergola i baghaven.

Men det er ikke let at indfange en due. Hver gang han prøver, flyver den bare længere væk.

Nu overvejer karantæneorganisationen at sætte en professionel på sagen.

Kevin Celli-Bird har fodret duen, siden den ankom, og han tror, at den nu betragter ham som sin nye ejer.