Endelig sker det. Australien stopper med at sende asylansøgere til Papua Ny Guinea (PNG). Det bliver snart slut med interneringslejren på øen Manus.

Det er et af de to Sillehavslande, som Australien har betalt for at tage sig af deres asylansøgere. De forsøgte ellers forgæves at nå frem til Australien med båd.

Allerede for over fem år siden gav højesteret i PNG australierne besked på, at det var slut med at huse deres asylansøgere. Den såkaldte australske model, hvor man sender bådflygtningene til lejren på øen Manus, strider mod landets grundlov.

Nu siger Australien, at arrangementet med PNG vil stoppe med udgangen af dette år. Men australierne vil dog fortsætte deres behandling af asylansøgere på den lille østat Nauru.

Politifolk fra Papua Ny Guinean går ind i flygtningelejren på øen Manus den 23. november 2017. Foto: HANDOUT / Scanpix 2017 Vis mere Politifolk fra Papua Ny Guinean går ind i flygtningelejren på øen Manus den 23. november 2017. Foto: HANDOUT / Scanpix 2017

»Australiens stærke politik med at sikre vore grænser … er ikke blevet ændret,« siger indenrigsminister Karen Andrews onsdag. Det skriver BBC.

»Enhver, som forsøger at komme illegalt ind i Australien med båd, vil blive returneret eller sendt til Nauru,« tilføjede hun, uden at gøre det klart, hvorfor det ikke er ulovligt at søge asyl.

Der er kun 120 tilbage i asylcenteret på øen Manus, og de vil have retten til at bliver boende i østaten, eller flytte til centeret i Nauru.

Australien har været til stede i otte år i Papua Ny Guinea. I den periode har der været sultestrejker, optøjer – og vagterne har myrdet en iransk asylansøger.

Her sover de på gulvet i flygtningelejren på øen Manus den 15. november 2017. Foto: HANDOUT via REUTERS Vis mere Her sover de på gulvet i flygtningelejren på øen Manus den 15. november 2017. Foto: HANDOUT via REUTERS

De har sendt flere end 1.900 personer til centrene, mens deres ansøgninger om asyl blev gennemgået.

Mange har siddet i asylcenteret i Manus i årevis, fordi australierne hævder, at deres politik bliver retfærdiggjort, i og med at den forhindrer dødsfald til søs.

Men at sende asylansøgere til et andet land bliver kritiseret af mange lande for at være inhumant og ulovligt, ifølge international lovgivning.

I 2017 betalte Australien over 320 millioner kroner til de 1.900 tilbageholdte, som havde sagsøgt staten for skader, de havde fået under opholdet.