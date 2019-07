Seks måneder.

Så få måneder er der til, før 'Day Zero' kan blive en realitet i Australien. Det vil sige den dag, hvor ti byer i landet vil løbe tør for grundvand.

Landet står netop nu over for en ekstrem tørke, der meget vel kan vise sig at blive livstruende. Det skriver flere australske medier.

Borgerne vil om et halvt år vågne op til en hverdag uden vand i vandhanen, hvis der ikke snart kommer nedbør, eller infrastrukturen forbedres.

»I nogle områder kan det ske om blot få uger,« siger Linda Scott, præsident for de lokale myndigheder i New Wouth Wales, til News.com.au.

Hun fortæller endvidere, at landet tæller ned til 'Day Zero', som er den dag, hvor alle ti byer vil løbe tør for grundvand.

Den ekstreme tørke er i delstaterne Queensland og New South Wales, hvor det ser værst ud for byer såsom Tenterfield, Tamworth, Orange, Dubbo og Armidale.

Hvis tørken forsætter, kan det få katastrofale konsekvenser, siger Linda Scott til det australske medie.

Den australske delstat New South Wales har været plaget af tørke siden 2017 Foto: David Gray Vis mere Den australske delstat New South Wales har været plaget af tørke siden 2017 Foto: David Gray

»Det er yderst alvorligt. At fragte vand med lastbiler i hundredvis af kilometer på grusveje vil blive den eneste måde, hvorpå enkelte kommuner kan tilbyde vand til sine indbyggere.«

Allerede sidste år kom det frem, at den tørkeplagede stat New South Wales gav borgere tilladelse til at skyde kænguruer for at spare på vandet.

Dette har dog ikke været nok til at sætte en stopper for krisen, og derfor bliver alle indbyggere i de berørte områder nu instrueret i at spare på vandet.

Det indebærer f.eks., at folk ikke skal trække ud efter toiletbesøg, mens de skal bruge minimalt med vand, når de vasker deres hænder.

Tænker du over at spare på vandet?

De opfordres endvidere til at gå i bad mindst muligt.

Borgmester Tracy Dobie fra Southern Downs Regional Council i Queensland siger, at de regner med at løbe tør for vand i byen Stanthorpe inden juleaften.

»Vi har ikke haft regn siden marts 2017. Førhen regnede det her om sommeren, men sådan har det ikke været længe nu,« siger hun til News.com.au.

Tidligere i år indførte Sydney vandrestriktioner for første gang i ti år, hvilket blandt andet har medført, at borgere ikke må vande deres haver mellem klokken 10.00 og 16.00, da vandet fordamper mere i den tidsperiode.

Derudover blev sprinklere og vandingssystemer gjort ulovlige.

Vandstanden i reserverne er i de seneste to år faldet hurtigere end ved 'The Millennium Drought' i 00'erne, der er en af de værste tørkeperioder i Australiens historie.

Det er dog ikke kun Australien, der kæmper med ekstrem tørke. Flere steder i verden har det varmere klima haft store konsekvenser.

Cape Town i Sydafrika har f.eks. tidligere været voldsomt tæt på 'Day Zero', mens Chennai i Indien i øjeblikket tæller ned til dagen.