Australien har bøjet sig for presset fra mange lande. Premierminister Scott Morrison siger fredag, at han nu vil møde op til FNs klimakonference COP26.

Beskeden kommer efter lang tids tøven. I den skotske by Glasgow skal han mødes med lederne af verdens største stater. De skal forhandle om en ny aftale, der skal standse dem globale opvarmning.

Australien er en af verdens største producenter af kul og gas, og de har været under pres for at binde sig til skrappere miljømål. Det skriver BBC.

Dets klimapolitik har længe været blandt de værste lande i organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD)

Australiens premierminister Scott Morrison afslørede på et pressemøde i Kirribilli House i Sydney fredag, at han alligevel møde op til klimakonferencen COP26 i Glasgow. Foto: DAN HIMBRECHTS Vis mere Australiens premierminister Scott Morrison afslørede på et pressemøde i Kirribilli House i Sydney fredag, at han alligevel møde op til klimakonferencen COP26 i Glasgow. Foto: DAN HIMBRECHTS

Morrison blev kraftigt kritiseret, da han i sidste måned sagde, at han formentlig ville lade være med at komme til Glasgow. Men nu har piben fået en anden lyd:

»Jeg bekræfter min deltagelse i topmødet i Glasgow, noget som jeg glæder mig til, da det er et vigtigt møde,« sagde Scott Morrison fredag til reportere.

Det blev anset som en lille diplomatisk kurre på tråden til Storbritannien, der ellers er en tæt allieret med Australien.

Morrison gav ellers covid-19 pandemien skylden for at han ikke ville deltage i mødet. Han sagde at han allerede havde siddet nok i karantæne.

Mange lande har sat meget ambitiøse mål for deres CO2 udledning i 2050. Men Australien er ikke blandt dem.

Det har sat sig som mål at reducere udledningen med 26 procent af 2005 udledningen i 2030 - men det er et mål, der er alt for lille, lyder kritikken.