Australsk politi ransager to adresser, hvor den mistænkte for skudmassakren i New Zealand er vokset op.

Australiens antiterror-politi har foretaget to ransagninger i forbindelse med efterforskningen af skudmassakren ved to moskéer i New Zealand.

Ransagningerne er foregået søndag aften dansk tid på to adresser i delstaten New South Wales, hvor 28-årige Brenton Tarrant, der er mistænkt for angrebet, er vokset op.

Det oplyser Australiens antiterror-politi og politiet i New South Wales i en fælles pressemeddelelse.

- Det primære formål med denne aktivitet er formelt at anskaffe materiale, som kan hjælpe New Zealands politi med den igangværende efterforskning, står der i meddelelsen.

Den mistænktes familie samarbejder med politiet, lyder det videre.

Skudmassakren blev begået fredag i den newzealandske by Christchurch. Her blev 50 personer dræbt og lige så mange såret.

Den mistænkte australier blev pågrebet i New Zealand umiddelbart efter angrebet. Han publicerede et "manifest" før angrebet og menes at have handlet på egen hånd.

Tre andre personer, som også blev anholdt efter angrebet, er ikke længere mistænkte i sagen.

/ritzau/Reuters