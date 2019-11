Det sydøstlige Australien er netop nu ramt af mere end 90 skovbrande, der hærger over det meste af staten New South Wales. Et rekordhøjt antal for netop den stat

Ildebrandene er for en stor dels vedkommende opstået i tørkeramte områder, og de får hjælp af stærke vinde og temperaturer på op mod 35 grader.

Der meldes historier om folk, der er fanget i deres egne hjem. Redningsfolk kan ikke komme til hjælp, fordi flammerne er for voldsomme.

Myndighederne advarer en række personer om at søge ly for brandene. Det er bedre end at flygte, for det er alligevel for sent.

Der blev også udsendt advarsler i staterne Queensland og Western Australia, hvor skovbrande også hærger. Det skriver BBC.

New South Wales er dog hårdest ramt, hvor brandfolk har været indsat mod hundreder af brande siden september.

I sidste uge udbrændte et område på 2.000 hektarer.

Det var et hjemsted for koalaer, og hundreder af disse dyr frygtes omkomne.

En kæmpestor skovband hærger i Wollemi National Park, 100 km vest for Sydney. Foto: DAVID GRAY

New South Wales er midt i en langvarig tørke, og myndighederne advarer om, at mange af brandene vil blive ved med at brænde, så længe regnen udebliver.

Vinden er et andet problem. Spotbrande, der opstår, når gløder flyver videre med vinden, opstår hele 12 kilometer fra branden. Det er tre gange længere væk end normalt.

Vand til slukningsarbejdet er også et problem. Ofte må de fly, der kaster vand på brandene, flyve langt for at hente nye forsyninger.

Røgen fra brandene volder kvaler på lang, lang afstand.

I sidste uge blev Sydney ramt af røgen i flere dage. Røgen kom fra en brand 380 km væk.