Australien er i krig.

Sådan betegner de det i hvert fald selv, når de skal sætte ord på den katastrofale og kuldegysende situation, de befinder sig i.

Det skriver avisen The Guardian, der har set nærmere på den museplage, som lige nu hjemsøger Australien.

Gennem de seneste seks måneder har millioner af mus invaderet de australske landmænds marker, kornsiloer og foderbeholdninger.

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv — Lucy Thackray (@LucyThack) May 12, 2021

De har trodset flere tusind tons gift, snedige fælder og oversvømmelser.

Og nu begynder de hårdt plagede australiere at indse, at musene har vundet slaget, skriver The Guardian.

»Ingen forstår en museplage, indtil de selv har gennemlevet det. Ingen forstår den skarpe lugt, det faktum at alle dine møbler er gnavet i. Det er simpelthen forfærdeligt. Musene har spist alt isolationen i vores 'air condition'-systemer. De har spist ledninger i skolens tag, og de har spist dele af rektors bolig,« siger John Southon, der er rektor for Trundle Central school i den australske region New South Wales, der er særligt hårdt ramt.

Museplagen er opstået, fordi 2020 var et særdeles godt år for Australiens landmænd, rapporterer CNN.

For some farmers in rural NSW the mouse plague got so bad, the ground itself was moving. Video from Ben Storer in Walgett. pic.twitter.com/rQgXIki42b — Matilda Boseley (@MatildaBoseley) May 14, 2021

Der faldt i 2020 mere regn end de to forgangne år tilsammen, og det har resulteret i en rekordhøst.

Men meget af kornet opbevarede landmændene i store skur, og det skabte med landmanden Michael Paytens ord: 'massive musehoteller'.

Mus kan få mere end 500 unger på en sæson, og det har vist sig fuldstændig umuligt for Australien at stoppe musene i at formere sig.

Nu har New South Wales annonceret, at de har anskaffet sig 5.000 liter af verdens stærkeste musegift.

Det er dog ikke alle landmænd, der ser til med ligestor fornøjelse, når de små pelsede gnavere må lade livet i tusindvis.

Til trods for at museplagen har kostet landmændene millioner i tabt høst, ødelagt udstyr og mistet foder til deres dyr, så føler landmanden Graham Jones fra New South Wales med musene.

»De er kloge små dyr … det er jo også en slags krig for dem, er det ikke? De prøver bare at overleve, men vi har dem i pladelignende proportioner, og vi er nødt til at skaffe os af med dem. Det er brutalt,« siger han til The Guardian.

»Folk tror, at landmænd er hjerteløse, men de elsker deres dyr. Jeg er sikker på, at alle ønsker at slå musene ihjel på en human måde.«