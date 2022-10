Lyt til artiklen

Folk i udsatte områder i tre australske delstater blev tidligere på ugen beordret til evakuering, efter et massivt regnvejr har oversvømmet en del af området.

Dele af landet har fået op til fire gange så meget regn, som der falder i hele oktober, på bare 24 timer. Der står mindst 500 huse under vand.

La Niña-vejrsystemer får skylden for oversvømmelserne, som hidtil har dræbt 20 mennesker i år.

Victoria er blevet værst ramt. Flere områder er blevet beordret til evakuering. Det skriver BBC.

En restaurant er indtaget af vandet under oversvømmelserne i Maribyrnong. Foto: WILLIAM WEST

Det gælder også nogle i Melbourne, hvor oversvømmelser har gjort veje ufremkommelige, lukket skoler og fjernet elektriciteten i over 3.000 huse.

Victorias premierminister, Daniel Andrews, siger, at antallet af ramte huse bliver ved med at stige. Han kalder det for delstatens værste oversvømmelse i et årti.

»Det er kun lige begyndt, og det bliver hos os et stykke tid endnu,« fortalte han Australian Broadcasting Corporation.

I mange områder har regnen stået ned i 24 timer. Værst ramt var byen Strathbogie, nordøst for Melbourne.

En vej er helt oversvømmet i Maribyrnong. Foto: WILLIAM WEST

Der faldt der 220 millimeter regn på 24 timer. Det er dobbelt så meget, som der falder i hele oktober – og en tredjedel af storbyen London i Englands årlige regnvejr.

Regnen har også fået flere floder til at gå over sine bredder i Tasmanien. Øen fik 400 mm regn.

I New South Wales har omkrig 600 mennesker fået ordre om at lade sig evakuere fra byen Forbes. Der venter myndighederne, at omkring 250 ejendomme bliver sat under vand.

Der forventes mere regn i de kommende uger.

To mennesker betragter ødelæggelserne i bydelen Maribyrnong i Melbourne, Australien. Foto: WILLIAM WEST

Oversvømmelserne i Australien er blevet forværret af klimaforandringer og af vejrfænomenet La Niña. Det får sandsynligheden for regnvejr, cykloner og lavere temperaturer om dagen i Australien til at øges.