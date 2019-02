Januar blev Australiens varmeste måned, siden man har målt, med en gennemsnitstemperatur på 30 grader.

Mens vinteren har sit tag flere steder i verden, sneg temperaturen sig rekordhøjt op på termometeret i Australien i den første måned af 2019.

For første gang siden optællingerne begyndte i 1910, er der i januar blevet målt en gennemsnitstemperatur på 30 grader, skriver det britiske medie The Guardian.

Det er den højeste gennemsnitstemperatur for en måned i Australien.

Landets meteorologiske institut har fredag udgivet sin månedlige opsummering af vejrforholdene.

Her bliver de høje temperaturer beskrevet som "uforudsigelige".

- Der har været så mange rekorder, at det har været svært at holde styr på, siger Andrew Watkins, der er seniormeteorolog ved instituttet Bom, til The Guardian.

Store dele af Australien fik kun 20 procent af den mængde regn, der normalt falder i januar.

Temperaturrekorden kommer i kølvandet på, at 2018 blev målt til at være det tredje varmeste år i Australien, siden man begyndte at måle.

Gennemsnitstemperaturen for 2018 blev kun overgået i 2005 og 2013.

Nyhedsbureauet AP skriver, at varmen gjorde, at tusindvis af flagermus faldt døde ned fra træer i delstaten Victoria, og asfalterede veje smeltede i New South Wales.

I Adelaide, der bliver betegnet som hovedstaden i den sydlige del af Australien, blev der målt brændende 46,6 grader 24. januar.

Samme dag blev der i byen Port Augusta med et indbyggertal på 15.000 målt 49,5 grader.

Det var den højeste temperatur, der blev målt i hele landet i januar.

/ritzau/