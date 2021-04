Australiens regering ændrer kurs efter planer om at vaccinere hele befolkningen med AstraZeneca-vaccine.

Australien har opgivet et mål om at få vaccineret alle landets 26 millioner indbyggere mod covid-19 inden årets udgang.

Det skyldes en ny anbefaling om, at folk under 50 år bør vaccineres med Pfizer/BioNTechs coronavaccine frem for AstraZenecas.

Australien havde ellers satset på at vaccinere størstedelen af befolkningen med vaccinen fra AstraZeneca.

Efter den nye anbefaling har regeringen ingen planer om at sætte et nyt mål for, hvornår alle skal være færdigvaccinerede.

Det skriver Australiens premierminister, Scott Morrison, i et opslag på Facebook.

- Selv om vi helst så, at alle doser bliver givet inden slutningen af året, så er det ikke muligt at sætte sådan nogle mål på grund af de mange usikkerheder, det involverer, skriver han.

Myndighederne i Australiens hovedstad, Canberra, ændrede anbefalingerne til i stedet at give Pfizer-vaccinen til folk under 50 år torsdag.

Det skete, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) dagen forinden oplyste, at der kan være en mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og flere meldinger om sjældne blodpropper.

/ritzau/Reuters