Forhør og isolation er blevet hverdag for en australsk-kinesisk blogger og systemkritiker tilbageholdt i Kina.

Australiens udenrigsminister, Marise Payne, siger, at en kinesisk-australsk forfatter bliver tilbageholdt i Kina under uacceptable forhold.

Yang Hengjun, en tidligere kinesisk diplomat, som siden er blevet blogger, er udsat for daglige forhør og sidder i lænker.

Det oplyser udenrigsministeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hengjun blev i august anholdt og er under mistanke for at have udøvet spionage.

Det kan give dødsstraf i Kina, som har meddelt Australien, at landet ikke skal blande sig i sagen.

- Hans aktuelle situation indebærer tiltagende isolation fra resten af verden med begrænsninger på kommunikationen med familie og venner samt gentagne daglige forhør, også mens han sidder i lænker, skriver Payne i en meddelelse ifølge Reuters.

- Det er uacceptabelt.

Yang Hengjun er tidligere diplomat for udenrigsministeriet i Kina. Han har under pseudonymet Wei Shi også skrevet spionromaner.

Det franske nyhedsbureau AFP har beskrevet Yang Hengjun som en af Kinas mest indflydelsesrige politiske bloggere.

Han har blandt andet været fortaler for, at Kina burde udvikle sig i en mere demokratisk retning.

Han har i den forbindelse kritiseret styret i Kina.

/ritzau/